الرياضة

بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يخسر أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق آينتراخت فرانكفورت في فخ الهزيمة وذلك أمام شتوتغارت، في المباراة التي جمعتهم في منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

نتيجة مباراة فرانكفورت وشتوتجارت

وفاز شتوتغارت بهدفين مقابل هدف، بمشاركة عمر مرموش الذي بدأ اللقاء أساسيًا، وخرج في الدقيقة 80.

بداية الأهداف جاء مبكرة في الدقيقة الأولى، عن طريق اللاعب دينيز أونديف، ليضع فريقه في المقدمة.

إلا أن والديمار أنتون منح التعادل لنادي اينتراخت، بهدف ذاتي في مرماه، في الدقيقة 26.

صاحب الهدف الأول صحح خطأ رفيقه، بهدف ثان شتوتجارت في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، في الشوط الأول.

وشهدت المباراة، إصابة حكم الساحة التي منعته من استكمال المباراة، ليتم استبداله.

شتوتغارت احتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد اينتراخت عند النقطة 18 في المركز السابع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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