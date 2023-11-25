نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يخسر أمام شتوتجارت في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق آينتراخت فرانكفورت في فخ الهزيمة وذلك أمام شتوتغارت، في المباراة التي جمعتهم في منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

نتيجة مباراة فرانكفورت وشتوتجارت

وفاز شتوتغارت بهدفين مقابل هدف، بمشاركة عمر مرموش الذي بدأ اللقاء أساسيًا، وخرج في الدقيقة 80.

بداية الأهداف جاء مبكرة في الدقيقة الأولى، عن طريق اللاعب دينيز أونديف، ليضع فريقه في المقدمة.

إلا أن والديمار أنتون منح التعادل لنادي اينتراخت، بهدف ذاتي في مرماه، في الدقيقة 26.

صاحب الهدف الأول صحح خطأ رفيقه، بهدف ثان شتوتجارت في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، في الشوط الأول.

وشهدت المباراة، إصابة حكم الساحة التي منعته من استكمال المباراة، ليتم استبداله.

شتوتغارت احتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد اينتراخت عند النقطة 18 في المركز السابع.