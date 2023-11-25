أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر البريميرليغ

أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر البريميرليغاعتلى آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه برينتفورد 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من "البريميرليغ".

وشهدت أيضا هذه المرحلة تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي 1 - 1، وفوز نيوكاسل على تشيلسي 4 - 1 ، وبرايتون على نوتينغهام فورست 3 - 2 ، وبورنموث على شيفيلد يونايتد 3 - 1، ولوتون تاون على كريستال بالاس 2 - 1، ووست هام على بيرنلي 2 - 1.

وظل التعادل قائما بين فريقي برينتفورد وأرسنال حتى تمكن كاي هافيرتز من تسجيل هدف الفوز لفريض الضيف في الدقيقة 89.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح هذا الفوز هو التاسع لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الخامسة لبرينتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، فرض ليفربول التعادل 1 - 1 على مضيفه مانشستر سيتي.

وفي المباراة الثالثة، فاز نيوكاسل على تشيلسي 4 / 1 .

وسجل أهداف نيوكاسل ألكسندر إيساك وجمال لاسيليس وجولينتون وأنتوني جوردون في الدقائق 13 و60 و61 و83، فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد رحيم سترلينج في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة طرد رييس جيمس، لاعب تشيلسي، في الدقيقة 73.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز برايتون على نوتينغهام فورست 3- 2.

وسجل أهداف برايتون إيفان فيرجسون في الدقيقة 26 وجواو بيدرو جيونجيورا (هدفين) في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و58 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي نوتينغهام فورست أنتوني إيلانغا في الدقيقة الثالثة ومورغان غيبس وايت في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لويس دانك لاعب برايتون في الدقيقة 73.

ورفع برايتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد نوتينجهام فورست عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز بورنموث على شيفيلد يونايتد 3 - 1.

وسجل أهداف بورنموث ماركوس تافيرنييه (هدفين) في الدقيقتين 12 و51، وجاستن كلويفرت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل هدف شيفيلد يونايتد أوليفر مكبورني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بورنموث رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة السادسة، فاز لوتون تاون على كريستال بالاس 2 - 1.

وسجل هدفي لوتون تاون تيدين مينغي وجاكوب براون في الدقيقتين 72 و84 ، فيما سجل هدف كريستال بالاس ميكايل أوليس في الدقيقة 75.

ورفع لوتون تاون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة السابعة، قلب وست هام تأخره بهدف أمام بيرنلي إلى فوز 2 - 1.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله جاي رودريجيز في الدقيقة 49 من ركلة جزاء وتعادل وست هام بهدف سجله دارا أوشي، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86 قبل أن يسجل توماس سوتشيك هدف الفوز لوست هام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع وست هام رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.