أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك وبنها والمطرية في دوري القسم الثالث

شهدت مباريات الجولة الثامنة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، فوز فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني على مع فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بهدفين مقابل هدف.

تقدم بهتيم بهدف أسامه صبحي وتعادل اسامة عادل للبلاستيك بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد حسين تريكه هدف الثاني للبلاستيك من ركلة جزاء.

- فوز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق الطيران بقيادة عمرو ابو الحسن بهدف دون رد سجله عزت درباله

- تعادل فريق القناطر الخيريه بقيادة اسماعيل ضمضم مع فريق مركز شباب بطا بقياده محمد مصيلحي سلبيًا.

- فوز فريق المطريه بقيادة عبد الحميد ميدو بثلاثية نظيفة على فريق الماظه بقيادة مختار ناصر سجلها أحمد ناصر هاتريك.



مباريات الثلاثاء

1- مركز شباب ابو السعود مع المرج

2- اسكو مع شباب طوخ

3-شباب قليوب مع هليوبوليس.