محمود كهربا يعيد تيار الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري الأبطال (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تقام الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني، وذلك في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

هدف محمود كهربا أمام ميدياما

ونجح محمود كهربا في منح المقدمة لفريقه، في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعد شوط أول غابت فيه الأهلي.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد نتائج متراجعة الفترة الماضية، اخرها التعادل مع الجونة

وكان الأهلي قد بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إيراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية - اليو ديانج - امام عاشور.

في خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - كهربا.

ويتواجد المارد الأحمر بجانب ميدياما الغاني، يانج أفريكانز، شباب بلوزداد.