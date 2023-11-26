نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يضاعف النتيجة لـ الأهلي في شباك ميدياما الغاني بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني، وذلك في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.



وضاعف النتيجة حسين الشحات، بهدف في الدقيقة 75، لترتفع حصيلة الأهداف لثنائية بعد هدف محمود كهربا في الدقيقة 66.

الأهلي يدافع عن لقبه المفضل

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد نتائج متراجعة الفترة الماضية، اخرها التعادل مع الجونة، وأيضا تأمين لقبه الغالي كونه صاحب اخر تتويج أمام الوداد.

وكان الأهلي قد بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إيراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية - اليو ديانج - امام عاشور.

في خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - كهربا.

ويتواجد المارد الأحمر بجانب ميدياما الغاني، يانج أفريكانز، شباب بلوزداد.