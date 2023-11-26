صلاح محسن يسجل هدف الأهلي الثالث أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تقام الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني، وذلك في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

هدف صلاح محسن أمام ميدياما

وافتتح صلاح محسن، أهدافه الأفريقية بهدف ثالث للأهلي أمام ميدياما في الدقيقة 88، لتكون ثلاثية نظيفة بعد هدفي كهربا وحسين الشحات.

ويعد الهدف هو الأول للاعب، خلال الموسم الحالي.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد نتائج متراجعة الفترة الماضية، اخرها التعادل مع الجونة، وأيضا تأمين لقبه الغالي كونه صاحب اخر تتويج أمام الوداد.

وكان الأهلي قد بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إيراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية - اليو ديانج - امام عاشور.

في خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - كهربا.

ويتواجد المارد الأحمر بجانب ميدياما الغاني، يانج أفريكانز، شباب بلوزداد.