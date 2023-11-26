الأهلي يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى.

محمود كهربا وضع الأهلي في المقدمة أولًا بهدف أول سجله في الدقيقة 66 بضربة رأسية، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 78 من متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى الفريق الغاني، واختتم البديل صلاح محسن أهداف فريقه مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 88.

الشوط الأول



الدقيقة الرابعة، شهدت إضاعة هدف مؤكد من الأهلي ببعدما منعت العارضة تسديدة من إمام عاشور، ارتدت لكهربا ليلعبها برأسه في العارضة أيضا ويضيع هدف التقدم.

وفي الدقيقة الخامسة، فرصة للأهلي بعد كرة عرضية ورأسية من كريم فؤاد ومتابعة ورأسية من امام عاشور داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها حارس ميدياما.

ورد ميدياما بانفراد صريح بمرمى الشناوي، لكن حارس الأهلي تألق وانقذ مرماه من فرصة شبه مؤكدة. واستمرت السيطرة أهلاوية حتى الدقيقة 20 التي شهدت فرصة للأهلي بعد تسديدة قوية من حسين الشحات خارج منطقة الجزاء وتمر أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 22 هدف جديد ضائع للأهلي بعد انطلاقة قوية من كريم فؤاد ويصل لحدود منطقة الجزاء ويحول الكرة عرضية ويفشل كهربا في تسديد الكرة وتنتهي بتسديدة من الشحات داخل المنطقة ويتصدى لها الحارس.

وبعدها بدقيقتين، فرصة ضائعة للأهلي بعد كرة عرضية من إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء وتصدي من الحارس وتنتهي بتسديدة من الشحات وتصطدم في الدفاع.

وفي الدقيقة 35 فرصة للأهلي بعد كرة عرضية ويقابلها إمام عاشور برأسية داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع، ثم نشط فريق ميدياما بعض الشئ في محاولة للرد على الهجوم الأهلاوي القوي خلال الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39 سقط محمد عبدالمنعم بعد تدخل قوي من محمد الشناوي الذي تدخل لابعاد كرة من داخل منطقة الجزاء لفريق ميدياما الغاني. ليتدخل الجهاز الطبي سريعًا لعلاج اللاعب.

وفي الدقائق الأخيرة سيطر الفريق الأحمر على مجريات اللقاء واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدلا من الضائع، لم يحدث فيهم أي جديد، ليطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء أحداث الشوط الأول.

الشوط الثاني



بدت رغبة الأهلي واضحة في هذا الشوط من أجل زيارة الشباك، حيث شن لاعبيه العديد من الهجمات على مرمى الفريق الغاني.

ومع استمرار المارد الأحمر في محاولاته نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 68 بعد تحويله تصويبة إمام عاشور برأسه إلى داخل الشباك مطلقًا الأفراح في مدرجات استاد السلام.

وحاول لاعبو الأهلي مضاعفة النتيجة في ظل السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء وكاد أن يتحقق لهم ذلك في أكثر من مناسبة والتي كانت أبرزها بضربة رأسية من محمد عبد المنعم علت عارضة حارس الضيوف.

وفي الدقيقة 78 مرر حسين الشحات الكرة لزميله كهربا داخل منطقة الجزاء لكن تصويبة الأخير ارتدت من حارس المرمى، وعادت للشحات الذي سددها أرضية داخل المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين حول صلاح محسن الكرة العرضية من زميله محمد مجدي أفشة إلى داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث.

وأضاف حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من الضائع استمرت خلالهم النتيجة على حالها ليحقق الأهلي الفوز برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، بينما استمر ميدياما دون أي نقطة.