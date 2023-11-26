نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. رقم جديد بطولة إمام عاشور مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل إمام عاشور نجم خط وسط الأهلي، أرقامه الإيجابية وذلك في مباراة فريقه أمام ميدياما الغاني، والتي أتت ضمن منافسات الجولة الاولى من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وساهم إمام عاشور في صناعة هدف زميله محمود كهربا، والذي سجله في الدقيقة 66.

أرقام مميزة للاعب منذ انضمامه للمارد الأحمر

إمام عاشور استطاع تقديم المساهمة الخامسة مع الأهلي، بهدف كهربا، بعد رقم قياسي في الدوري المحلي كونه أكثر اللاعبين مساهمة في الموسم الحالي

واستطاع اللاعب صناعة هدف لمحمود كهربا لأول مرة في المشاركات الأفريقية

ويحاول إمام عاشور تقديم مستوى قوي، بعد جدل كبير أثاره انضمامه للقلعة الحمراء، وحتى استبعاده من قائمة المنتخب في سيرالون.