نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف سبب سفر الونش إلى الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب سفر محمود حمدي " الونش" مدافع القلعة البيضاء إلى الإمارات مساء اليوم السبت.



وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن "الونش" سافر إلى الإمارات من أجل الخضوع لقياسات بدنية في ظل خوضه لبرنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المدافع الدولي ينفذ البروتوكول المتبع بشأن إصابات الرباط الصليبي، وشدد على أن "الونش" سيسافر بعدها إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبي أخير من قبل الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وفي نفس السياق يستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدًا الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.