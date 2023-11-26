نجم الأهلي: تغييرات كولر هي السبب الرئيسي في تحقيق الفوز على ميديما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أن تغييرات مارسيل كولر هي السبب الرئيسي في تحقيق الأهلي الفوز على ميديما الغاني.

شريف عبد المنعم: اللاعبين كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز أمام ميديما

وصرح شريف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي"، على قناة "الأهلي":"أداء النادي الأهلي في الشوط الأول كان غير مقنع للجماهير".

وأكمل:" الشوط الثاني قدم لاعبي النادي الأهلي أداء جيد واستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتابع: "الاستحواذ والسيطرة الهجومية كانت من لاعبي النادي الأهلي خلال المباراة".

وأضاف: "الأهلي واجهة فريق مجهول هو ميديما الغاني ولم يتكلموا خطورة الا في بعض الفرص التي اتيحت لهم".

واختتم: "الحلول والتغييرات الهجومية في الشوط الثاني هما صنعوا الفارق للاعبي النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وحقق الأهلي الفوز على ميديما الغاني بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.