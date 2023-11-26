نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من كولر بعد فوز الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض بدلاء فريق الأهلي أمام ميدياما الغاني مرانًا قويًا بعد نهاية المباراة على استاد السلام والتي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت.

وانضم للتدريبات أيضا كلًا من صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا اللذان شاركا في وقت قليل للغاية خلال لقاء ميدياما.



وحقق الأهلي فوزًا هاما على ميدياما الغاني بنتيجة (3 -0) في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جرت على استاد السلام الدولي.

وسجل الأهداف محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 66، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75، واختتم الثلاثية صلاح محسن في الدقيقة

وبهذه النتيجة، يحصد الأهلي ثلاث نقاط ليتساوى مع شباب بلوزداد الذي حقق انتصارا في نفس الجولة على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة.

وسيواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة يوم 2 ديسمبر المقبل في تنزانيا.