نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: هذه كانت تعليمات كولر لهز شباك ميدياما في الشوط الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب كريم الدبيس ظهير أيسر فريق الأهلي عن سعادته الشديدة بالفوز على ميدياما الغاني، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

تصريحات كريم الديبس بعد فوز الأهلي

وقال الدبيس في تصريحاته بعد المباراة: "أبارك لجماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين، ولن تكون هناك مباراة سهلة، لان كل الفرق الإفريقية تسعى للفوز على بطل القارة، ولكن هدفنا واحد فقط هو الفوز وحصد النقاط".

وأضاف: "بدأنا المباراة بهدوء، ولم نسجل في الشوط الأول، لكن الأمور اختلفت تماما في الشوط الثاني، واستطعنا تسجيل ثلاثية نظيفة".

وواصل: "أهدرنا عدة فرص في الشوط الأول، وكولر طالبنا باللعب بسرعة من الأطراف وكذلك الضغط على المنافس، ولذلك سجلنا ثلاثة أهداف وسنحت لنا أكثر من فرصة".