ياسر إبراهيم: الأهلي دائما يرغب في الفوز ولم نكن نتوقع مستوى ميدياما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، أن فريقه قدم مستوى جيد أمام ميدياما الغاني، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال ياسر: "لاعبو الأهلي دائمًا لديهم رغبة في الفوز، ونركز في البطولات المقبلة بعدما خسرنا بطولتين في بداية الموسم الجاري".

وأضاف: "الراحة التي حصل عليها اللاعبين كانت هامة جدًا لكل اللاعبين، وكنا نتدرب خلال الاجازة في الجيم، وكنا في حاجة لتلك الراحة من أجل العودة بشكل أقوى".

وواصل: "لم نكن نتوقع مستوى ميدياما الغاني، وفوجئنا بمستواهم في الدقائق الأولى، ورغم ذلك اضعنا هدفين في بداية اللقاء".

وأتم: "أتوقع أن يقدم الفريق الغاني مستوى جيد خلال قوى خلال مباريات دور المجموعات".