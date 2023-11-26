نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك يفوز على مصر للبترول بنتيجة 3-0 في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق مصر للبترول بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على صالة الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

طائرة الزمالك يفوز على مصر للبترول

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/16

26/24

25/17

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من أندية، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الداخلية يوم الثلاثاء المقبل على صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لمسابقة الدوري.

يذكر أن فريق الزمالك حقق الثنائية المحلية في الموسمين الماضيين بالفوز ببطولتي الدوري والكأس.