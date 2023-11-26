كهربا يسجل مع الأهلي.. كم عدد الأهداف في البطولات الأفريقية؟

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمود عبد المنعم كهربا، تألقه مع الأهلي، وذلك على الرغم من عقوبة الإيقاف المحلي، والتي جاءت بإقصاءه ست مباريات بعد واقعة الهتاف مع الجماهير في مباراة القمة.

لكن على المستوى الإفريقي استطاع كهربا، تقديم مردود قوي، في بطولتي الدوري الإفريقي، ودوري أبطال إفريقيا.

كم عدد أهداف كهربا في البطولات الأفريقية؟

ووصل اللاعب إلى الهدف رقم 18، في البطولات الأفريقية التي شارك فيها مع قطبي الكرة المصرية.

سجل 14 هدف مع الأهلي، و4 أهداف مع نادي الزمالك.

واستطاع محمود تسجيل هاتريك في افريقيا أمام القطن الكاميروني، جاء هو الثاني بعد هاتريك وليد ازارو في النجم.

ويعد كهربا من العناصر الاساسية في الفريق والتي ساهمت في حسم المباريات المعقدة الموسم الماضي.