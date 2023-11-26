نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمبارياته في الدوري المصري، عقب مباراة دوري أبطال إفريقيا ضد ميدياما الغاني.



وتمكن الأهلي من الفوز على ميدياما الغاني في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي وي السلام في القاهرة.



وتمكن ثلاثي المارد الأحمر من التسجيل في شباك ميدياما الغاني، وهم محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات، وصلاح محسن.



الأهلي يواجه سموحة في الدوري المصري



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.



وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء ويحتضن اللقاء ستاد السلام، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويدخل الأهلي المواجهة وهو متصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.