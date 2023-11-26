نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغراءات من دوري الدرجة الثانية السعودية لضم نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي القادسية السعودي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، يخطط لضم نجم وسط مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفين دي بروين في الانتقالات الصيفية المقبلة.

تفاصيل عرض القادسية السعودي لضم دي بروين

وأفادت شبكة "football transfers"، أن صندوق الاستثمارات بصدد ضخ مبلغ كبير من أجل التعاقد مع دي بروين ويكون أيضا رئيسًا فخريا في النادي.

ويطمح القادسية في التأهل إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل، من أجل تسهيل إجراء عملية إنتقال دي بروين للفريق.

ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو ويستأهل اول ثلاث فريق بجدول الترتيب إلى دوري روشن السعودي مباشرةً.

وأصبح مستقبل دي بروين على المحك مع بطل أوروبا، وذلك بعد استغلال الأرجنتيني جوليان الفاريز إصابته الأخيرة، واعتماد مدرب الفريق عليه بشكل كبير خلال هذه الفترة.