حسين الشحات يسجل رقما مميزا بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - سجل حسين الشحات رقما مميزا وتاريخيًا، وذلك بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني، ضمن المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاحية الجولة الاولى من دوري ابطال افريقيا.

هذا الهدف استطاع أن يتقدم من المركز التاسع، إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين في إفريقيا.

حساب الأهلي يحتفل برقم النينجا

احتفل حساب النادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "رقم جديد للنينجا، حسين الشحات خامس الهدافين التاريخيين للأهلي في دوري أبطال إفريقيا".

ورفع الشحات أهدافه إلى 18 هدف، ليتخطى لاعب الأحمر السابق حسام حسن، ويتساوى مع أمادو فلافيو، ومحمد بركات.

وأصبح حسين الشحات، على بعد هدفين فقط،لمعادلة وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، والذي يتواجد في المركز الرابع في قائمة هدافي الفريق الأحمر بالبطولات القارية.