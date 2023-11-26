نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حدث لا نراه كثيرًا.. استبدال حكم مباراة في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت بالدوري الألماني في إطار منافسات الجولة ال12، استبدال حكم اللقاء في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول.

استبدال حكم مباراة في الدوري الألماني

وخسر اينتراخت فرانكفورت الذي يلعب له عمر مرموش نجم منتخب مصر بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

وخرج الحكم فيلكس بريش من المباراة لتلقي العلاج ولم يستطع من إكمال المباراة وتم استبداله بحكم اخر.

وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى لفرانكفورت منذ 5 أكتوبر الماضي أمام باوك اليوناني في الجولة الثانية من كأس المؤتمرات

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الفريق عند النقطة 18 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة 27 في المركز الثالث.