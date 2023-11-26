نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفل ميلان يصنع التاريخ في الدوري الإيطالي أمام فيورنتينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان أمام نظيره فريق فيورنتينا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

فرانشيسكو كاماردا أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي

سجل هدف المباراة الوحيد ثيو هيرنانديز من علامة جزاء في الدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة، أجرى ستيفانو بيولي المدير الفني للروسينيري تبديلًا بدخول فرانشيسكو كاماردا بدلًا من لوكا يوفيتش.

وعلى صعيد الأرقام فإن كاماردا صاحب الـ 15 عامًا و8 أشهر و15 يومًا صنع التاريخ بمجرد دوخله أرضية ملعب سان سيرو، حيث أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يظهر لأول مرة في الدوري الإيطالي.