موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في ديربي الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الإيطالية، مباراة من العيار الثقيل بين يوفنتوس وإنتر ميلان، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين الكبيرين، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القجم 2023-2024.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

تقام مباراة السيدة العجوز والنيراتزوري مساء غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، على ملعب يوفنتوس ستاديوم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

تُذاع مباراة يوفنتوس وإنتر على قناة AD SPORTS Premium 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي 2023/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكوت اللقاء بتعليق عامر عبد الله.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة حيث فاز في 10 مباريات وخسر لقاء وتعادل في آخر، فيما يأتي يوفنتوس ثانيًا برصيد 29 نقطة.