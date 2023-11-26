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أحمد جودة - القاهرة - أبو تريكة يتصدر تريند جوجل بعد هجومه على شعوب العالم بسبب أحداث غزة: "هناك صمت عن الباطل..ولكن فلتحيا فلسطين"..تصدر اسم محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهوره الأول من استديوهات قنوات (Bein sports)، حيث تحدث في هذا الظهور عن حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

حيث قال أبو تريكة: "غزة كشفت عورات العالم فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين.. ٥٠ يوم العالم المنافق صامت، و٢٠ الف شهيد، و٨ آلاف طفل فلسطيني استشهد، وعديد من الاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم، كشفناكم، غزة كشفت عورات العالم".

وأضاف أبو تريكة: “العالم الذي يقول عن نفسه حر، أي حرية، هذه القضية الوحيدة في العالم، الحق فيها واضح والباطل معروف، لكنكم هناك صمت عن الباطل، ولا تنصروا الحق، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين".

أبو تريكة: عملية طوفان الأقصى عبارة عن شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل

ودعم أبو تريكة عناصر المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "‏شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة..طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين..صباحكم فلسطين".



ابو تريكة: الكيان المحتل هو كلب حراسه رأسه فى واشنطن وذيله فى القدس



وهاجم أبو تريكة في منشور أخرى كيان الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن، حيث كتب:"‏الأوامر الأمريكية صدرت للكيان الصهيوني أمامك مهلة إلى ١١نوفمبر لكي تهزم المقاومة فى غزة حتي يعلن جماعة لا سمح الله فى قمتهم التي لا قيمة لها انتصار الكيان وهزيمة المقاومة من أجل ذلك يرتكب المجازر والجرائم فى حق أهلنا فى غزة ولكن بمعية الله ونصره لن يتمكنوا من هذا..ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ‏ومن افضل الأوصاف التي قيلت فى وصف الكيان المحتل المجرم:إنه كلب حراسه رأسه فى واشنطن وذيله فى القدس".



أبو تريكة: الكيان الاسرائيلي ارتكب إبادة جماعية في غزة سيتجاهلها العالم المنافق

وكتب أبو تريكه في منشور آخر: "‏إبادة جديدة ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة سيتجاهلها العالم المنافق..اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير..‏اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء..‏اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم".