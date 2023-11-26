نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إنتر ميلان في ديربي إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام إنتر ميلان، ضمن منافسات الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

يلتقى الفريقين مساء غدًا، الأحد، على ملعب يوفنتوس ستاديوم، معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمي: تشيزني

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني، كامبياسو

خط الوسط: ماكيني، رابيو، ميراتي، كوسيتش

خط الهجوم: كييزا، كين

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

تُذاع مباراة يوفنتوس وإنتر على قناة AD SPORTS Premium 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي 2023/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكوت اللقاء بتعليق عامر عبد الله.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة حيث فاز في 10 مباريات وخسر لقاء وتعادل في آخر، فيما يأتي يوفنتوس ثانيًا برصيد 29 نقطة.