نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاوتارو يقود الهجوم.. تشكيل إنتر ميلان المتوقع يوفنتوس في قمة الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، على تشكيله الآفاعي لمواجهة يوفنتوس المنتظرة في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

يلتقى الفريقين مساء غدًا، الأحد، على ملعب يوفنتوس ستاديوم، معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمي: سومر

خط الدفاع: دي ماركو، دي فري، دارميان، إتشيربي، دومفريس

خط الوسط: هاكان، باريلا، مختيريان

خط الهجوم: لاوتارو، تورام

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

تُذاع مباراة يوفنتوس وإنتر على قناة AD SPORTS Premium 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي 2023/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكوت اللقاء بتعليق عامر عبد الله.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة حيث فاز في 10 مباريات وخسر لقاء وتعادل في آخر، فيما يأتي يوفنتوس ثانيًا برصيد 29 نقطة.