نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد أبوسليم في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أبو سليم الليبي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد أبو سليم الليبي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية، والقنوات الناقلة للمباراة.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره أرتا سولار الجيبوتي، برباعية مقابل هدف في لقاء الإياب، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجيبوتي بثنائية نظيفة، ليحسم الأبيض الصعود بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالقلعة البيضاء، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق أبو سليم الليبي، الليبي، مساء اليوم الأحد الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.