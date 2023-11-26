نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ازمة كبرى داخل الزمالك بطلها شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تكثف إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، العمل على حل جميع أزمات القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، والتي جاء في مقدمتها ملف رفع إيقاف قيد الفريق من الصفقات بسبب المديونيات وغرامات اللاعبين السابقين.

وتعتبر غرامة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، أهم الملفات علي طاولة إدارة القلعة البيضاء، بسبب المبلغ الضخم الذي طالب به الفريق البرتغالي.

- سبورتنج يصدم الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن حتى الآن لا يوجد أي رد من إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، على خطاب الزمالك، حول جدولة مستحقاته ورفع القيد من النادي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يعمل في الفترة الحالية لحسم المفاوضات مع إدارة لشبونة في القضية، من أجل إبرام الصفقات الجديدة وأبرزها عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، في يناير المقبل".

وحسمت إدارة نادي الزمالك مؤخرا، ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، أملا في حل أزمة القيد ليتمكن من ضم صفقات جديدة.

