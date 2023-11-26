نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم ملف المهاجم الجديد ومفاجأة عن رحيل موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اقتربت إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع صفقة جديدة في خط هجوم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي، في ظل تراجع مستوى لاعبي الفارس الأحمر في هذا المركز بالفترة الأخيرة.

ولم يظهر الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الذي وصل إلى القاهرة في الانتقالات الصيفية الماضية، بالمستوى الفني المنتظر، مما يقربه من الرحيل عن الفريق.



- موديست على أعتاب الرحيل

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي قد يتجه للتعاقد مع مهاجم جديد في يناير المقبل، وسوف يكون لاعب محلي وليس أجنبي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يصل إلى قرار قريب برحيل أنتوني موديست مهاجم الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري، وكان يوجد نية لتسوية مستحقاته ورحيله في يناير، ولكن تم الاستقرار للانتظار حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري".

على جانب آخر، تراقب إدارة الفارس الأحمر، العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم ببطولة الدوري، والذي يتصدرهم نحم إنبي، أحمد أمين أوفا، في انتقالات يناير القادمة.

