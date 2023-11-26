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أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على الفوز الذي حققه الفريق أمام ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

نجم الأهلي السابق يهاجم كولر بسبب صانع ألعاب الفريق وينتقد موديست

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "علامة استفهام من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الذي خاض به مباراة ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وخاصًة الإبقاء على الجنوب إفريقي بيرسي تاو الجناح الأيمن على مقاعد البدلاء، والاعتماد على كريم فؤاد العائد بعد فترة طويلة من الغياب".

وأضاف: أحمد عبد القادر يتعرض للظلم مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وجميع اللاعبين يحصلون على الفرص، ولا أعلم سبب الغضب عليه، رغم كونه لاعب مميز ولديه حلول فردية مميزة.

وتابع: الفرنسي أنتوني موديست صفقة "فاشلة" بكل المقاييس ولا يصلح تمامًا للنادي الأهلي، ولا أعلم من صاحب فكرة التعاقد معه، فكان من الأفضل استمرار محمد شريف أو شادي حسين.