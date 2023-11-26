نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح محسن يرد على جماهير الأهلي بشأن احتفاله بالهدف الثالث في مرمي ميديما الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص صلاح محسن لاعب النادي الأهلي على الرد على جماهير النادي الأهلي بشأن احتفاله بالهدف الثالث في مرمي ميديما الغاني بدوري أبطال إفريقيا.

صلاح محسن يرد على جماهير الأهلي بشأن احتفاله بالهدف الثالث في مرمي ميديما الغاني

ونشر صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام":"احتفال عادي والله الجمهور مين إلى اقولو هوس بطلو تقولو أي كلام للمرة المليون بقول للي فسرو احتفالي بشكل خاطيء للواقعية بيني وبين جمهور الأهلي لازم يعرفوا أن جمهور الأهلي فوق الرأس وأي لاعب من جمهور الأهلي ولا حاجة ومستحيل أكون اقصد جمهور الأهلي كفاية حرام عليكم".

received_358194843433406 received_721259536548842

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على ميديما الغاني بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم على ستاد المقاولون العرب.