نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة "صفقة الأهلي" بقطع في رباط الركبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة النادي الأهلي، نبأ غير سارا بعد إعلان إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والمعار خلال الموسم الحالي إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، بسبب اكتمال قائمة الأجانب في الموسم الحالي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على ضيفه ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- إصابة القندوسي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بعد إعارته من الأهلي، تعرض للإصابة خلال مشاركته بمباراة ودية".

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "قندوسي خرج مصابًا من المباراة وخضع للأشعة والتي لم تظهر نتائجها بشكل رسمي حتى الآن، ولكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة وغيابه قد يصل إلى شهرين".

