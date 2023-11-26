نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. رقم مميز لحسين الشحات وأزمة في الزمالك بطلها شيكابالا والاهلي يحسم مصير موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

حسين الشحات يسجل رقما مميزا بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني

سجل حسين الشحات رقما مميزا وتاريخيًا، وذلك بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني، ضمن المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاحية الجولة الاولى من دوري ابطال افريقيا.

هذا الهدف استطاع أن يتقدم من المركز التاسع، إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين في إفريقيا.

احتفل حساب النادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "رقم جديد للنينجا، حسين الشحات خامس الهدافين التاريخيين للأهلي في دوري أبطال إفريقيا".

ورفع الشحات أهدافه إلى 18 هدف، ليتخطى لاعب الأحمر السابق حسام حسن، ويتساوى مع أمادو فلافيو، ومحمد بركات.

وأصبح حسين الشحات، على بعد هدفين فقط،لمعادلة وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، والذي يتواجد في المركز الرابع في قائمة هدافي الفريق الأحمر بالبطولات القارية.

ازمة كبرى داخل الزمالك بطلها شيكابالا

تكثف إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، العمل على حل جميع أزمات القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، والتي جاء في مقدمتها ملف رفع إيقاف قيد الفريق من الصفقات بسبب المديونيات وغرامات اللاعبين السابقين.

وتعتبر غرامة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، أهم الملفات علي طاولة إدارة القلعة البيضاء، بسبب المبلغ الضخم الذي طالب به الفريق البرتغالي.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن حتى الآن لا يوجد أي رد من إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، على خطاب الزمالك، حول جدولة مستحقاته ورفع القيد من النادي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يعمل في الفترة الحالية لحسم المفاوضات مع إدارة لشبونة في القضية، من أجل إبرام الصفقات الجديدة وأبرزها عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، في يناير المقبل".

وحسمت إدارة نادي الزمالك مؤخرا، ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، أملا في حل أزمة القيد ليتمكن من ضم صفقات جديدة.

الأهلي يحسم ملف المهاجم الجديد ومفاجأة عن رحيل موديست

اقتربت إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع صفقة جديدة في خط هجوم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي، في ظل تراجع مستوى لاعبي الفارس الأحمر في هذا المركز بالفترة الأخيرة.

ولم يظهر الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الذي وصل إلى القاهرة في الانتقالات الصيفية الماضية، بالمستوى الفني المنتظر، مما يقربه من الرحيل عن الفريق.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي قد يتجه للتعاقد مع مهاجم جديد في يناير المقبل، وسوف يكون لاعب محلي وليس أجنبي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يصل إلى قرار قريب برحيل أنتوني موديست مهاجم الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري، وكان يوجد نية لتسوية مستحقاته ورحيله في يناير، ولكن تم الاستقرار للانتظار حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري".

على جانب آخر، تراقب إدارة الفارس الأحمر، العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم ببطولة الدوري، والذي يتصدرهم نحم إنبي، أحمد أمين أوفا، في انتقالات يناير القادمة.

