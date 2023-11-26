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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب لجنة فض المنازعات.

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة: اتحاد الكرة مهدد بالحل

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" أحذر الاتحاد المصري لكرة القدم من تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد توصية من جمعية اللاعبين المحترفين، أن لا بد على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يقوم بتفعيل دور لجنة المنازعات المحلية، والاتحادات التي لم تطبق ذلك القرار وتتجاهله سيكون هناك حل للاتحاد.

وأضاف:" اتحاد الكرة من الممكن أن يتم حله إذا لم يقم بتكوين لجنة فض المنازعات.

وأتم:" أنا كنت متواجد فى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين فى جنوب إفريقيا الايام الماضية وأقوم بتحذير الاتحاد المصري لكرة القدم من القرارات وتفكير الاتحاد الدولي بعد الإجتماعات الأخيرة، لا بد أن يكون لدينا تفكير ومناقشة ذلك الآمر.

