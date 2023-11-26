نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بحضور الخطيب".. هاني رمزي يضع 10 صفقات على طاولة الأهلي قبل انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعمل إدارة النادي الأهلي، على متابعة العديد من اللاعبين المميزين داخل الدوري المصري الممتاز في المواسم الأخيرة، لبحث ضم بعض الصفقات من المواهب الشابة داخل الأندية.

وتأتي في الفترة الحالية تلك الخطوة مناسبة لسد احتياج الفارس الأحمر الأخير في خط الهجوم.



- هاني رمزي يعرض 10 لاعبين على الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" تم عقد اجتماع بين محمود الخطيب ولجنة التخطيط خلال الساعات الماضية وشركة الكرة، والتي حضرها أيضًا هاني رمزي مدير الاسكاوتينج لأول مرة".

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رمزي جهز قائمة خلال الاجتماع وتم عرضها، حيث تتضمن وجود 10 لاعبين في مراكز مختلفة على لجنة التخطيط، بعد فترة من متابعتهم في الدوري المصري".

وأختتم أمير هشام: " تصدر قائمة اللاعبين الذي تم عرضهم أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، والأهلي ينتظر رأي مارسيل كولر المدير الفني خلال الاجتماع المقبل، لحسم ملف التعاقد مع اللاعب، ولكن إدارة البترولي تتحفظ على رحيل أي لاعب في منتصف الموسم الجاري".

