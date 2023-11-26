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أحمد جودة - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على اللقاء الذي حل فيه سيلتا فيغو ضيفًا على فالنسيا على ملعب المستايا، اليوم السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

عودة بينيتيز تسرق الأضواء في مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو

شهد اللقاء عودة المدرب التاريخي في تاريخ "الخفافيش" للملعب الذي ما دام قادهم عليه للقبي "الليغا"(2002 و2004)، فضلًا عن لقب كأس الاتحاد الأوروبي (2004)، رافا بينيتيز، مع الجيل الذهبي للفريق العريق.

وحظي بنيتيز باستقبال رائع من الجماهير التي كانت موجودة في المدرجات.

وفشل الفريقان على مدار الـ90 دقيقة في فك شفرة الشباك ليكتفيا في النهاية بتقاسم نقطة التعادل.

وبالنتيجة هذه يرفع فالنسيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا، بينما في المقابل لا تزال معاناة الفريق "الغاليثي" مستمرة تحت القيادة الفنية لبنيتيز، ولم يحقق الفريق على مدار 14 مباراة سوى انتصار وحيد، مقابل 5 تعادلات، و8 هزائم.

كما أن "السيليستي" لم يتذوق طعم الانتصار للمباراة العاشرة تواليًا، وتحديدًا منذ فوزه في الجولة الرابعة على ألميريا 3-2

ويمتلك سيلتا 8 نقاط يقبع بها في المركز 18.