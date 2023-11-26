نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يصطدم بلجنة التخطيط داخل الأهلي بسبب صلاح محسن وعمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اقتربت إدارة النادي الأهلي، من حسم أول التعاقدات الشتوية القادمة خلال فترة انتقالات يناير المقبل، بعد طلب من مارسيل كولر مدرب الفريق، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء، لمواصلة مسيرة حصد البطولات في المواسم الأخيرة.



- تطورات مفاوضات الأهلي وعمر كمال

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الرغبة الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل خالد عبدالفتاح في صفقة عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، في يناير المقبل".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " الأهلي لا يواجه أي عوائق في صفقة عمر كمال عبدالواحد، ولكن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترغب في إعارة صلاح محسن وبقاء على عبدالفتاح داخل الفريق".

وأختتم أمير هشام: "كولر لديه نية في الإبقاء على محسن، لسد ثغرة الخط الأمامي، ولكن التخطيط ترى أن خروجه سيكون أفضل وسيتم الحسم في الاجتماع المقبل".