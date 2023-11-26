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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع أبو سليم اللبناني، من أجل نقل مباراة الإياب بين الفريقين في كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى القاهرة.

ميدو يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك وأبو سليم بشأن مباراة الإياب

وأشار ميدو إلى أن هناك مفاوضات بين مسؤولي الزمالك وأبو سليم الليبي لخوض مواجهة الإياب أمام الفريق الليبي في مصر.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مفاوضات بين مسؤولي الزمالك وأبو سليم الليبي لخوض مواجهة الإياب أمام الفريق الليبي في القاهرة".

وتابع: "الزمالك لديه فرصة كبيرة لجمع نقاط كثيرة في ملعبه لضمان تخطي دور المجموعات".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره أبو سليم الليبي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.