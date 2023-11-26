نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح آرسنال في خطف صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة في الموسم الحالي من مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة يليه ليفربول برصيد 28 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة



استعاد آرسنال ذاكرة الانتصارات في الموسم الحالي، حيث خاض 13 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة.



أوقف ليفربول سلسلة انتصارات مانشستر سيتي الذي تعادل معه مؤخرا بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولات العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل أحداث مباريات الدوري الإنجليزي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول باقي مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والمقرر إقامتها اليوم الأحد

• توتنهام وأستون فيلا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

• إيفرتون ومانشستر يونايتد الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر