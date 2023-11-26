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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج في كل موسم، حيث تكون هناك مواجهات قوية وشرسة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد



نجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب البريميرليج في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة وقوية حتى آخر جولة مع آرسنال الذي يطمح في خطف اللقب من السيتزنز في الموسم الحالي.



نجح آرسنال في خطف صدارة البريميرليج مؤقتا برصيد 30 نقطة من مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

١ - آرسنال 30 نقطة

٢ - مانشستر سيتي 29 نقطة

٣- ليفربول 28 نقطة

٤- توتنهام 26 نقطة

٥- أستون فيلا 25 نقطة

٦ - نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

٧- برايتون 22 نقطة

٨- مانشستر يونايتد 21 نقطة

٩- ويستهام يونايتد 20 نقطة

١٠- تشيلسي 16 نقطة

١١- برينتفورد 16 نقطة

١٢- وولفرهامبتون 15 نقطة

١٣- كريستال بالاس 15 نقطة

١٤- نوتنيجهام فورست 13 نقطة

١٥- فولهام 12 نقاط

١٦- بورنموث 12 نقاط

١٧- لوتون تاون 9 نقاط

١٨- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

١٩ - إيفرتون 4 نقاط

٢٠ - بيرنلي 4 نقاط