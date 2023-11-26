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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي مباريات البريميرليج لمتابعة نجومهم المفضلين الذين يسهون لتسجيل الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.

واصل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي مسلسل تهديفه، حيث نجح في تسجيل هدف في مرمى ليفربول ليحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 14 هدف ويطمح في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.

فشل المصري محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في مرمى مانشستر سيتي ولكنه نجح في الاحتفاظ بالمركز الثاني برصيد 10 أهداف بينما يحتل الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

من يتصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي قبل لقاءات اليوم.. موقف صلاح وهالاند



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 13 هدف

2 - محمد صلاح- ليفربول - 10 أهداف

3 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

4 -جارود بوين - ويستهام يونايتد - 8 أهداف

5 - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

6 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

8 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 6 أهداف

9 - سولانكي - بورنموث - 6 أهداف

10 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 6 أهداف

11- نيكولاس جاكسون- تشيلسي- 6 أهداف

12- إيفان فرجسون- برايتون - 6 أهداف