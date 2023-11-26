نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب العديد من عشاق كرة القدم العالمية، معرفة موعد انطلاق صافرة بداية المباراة القوية التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير ضد نظيره أستون فيلا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023-24.

ويدخل فريق توتنهام المباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاثة والاستمرار في العروض القوية التي يقدمها لاعبوه منذ انطلاق الموسم، فيما سيحاول لاعبو أستون فيلا الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء خاصةً وأنه يعلم صعوبة ذلك لأن المواجهة ليست على أرضه.

وحرصا منا "دوت الخليج الرياضي" على تقديم أخر أخبار كرة القدم العربية والعالمية، نوفر لكم في السطور التالية موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا في البريميرليج.

موعد مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي

من المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، الثالثة عصرا بتوقيت الجزائر والمغرب.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإنجليزي

يحتل توتنهام المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد أستون فيلا بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبيرز ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي

تنقل أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتولى فضائية bein sports HD 1.