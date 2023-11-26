نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد استون فيلا اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد أستون فيلا، المقرر لها اليوم الأحد الموافق 26-11-2023، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-24.

موعد مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي

من المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، الثالثة عصرا بتوقيت الجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة توتنهام ضد استون فيلا اليوم الأحد

تنقل أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتولى فضائية bein sports HD 1.

تردد القنوات الناقلة توتنهام ضد استون فيلا اليوم الأحد

تردد قناة bein sports HD 1

•التردد 10850

•معدّل استقطاب الموجة عامودي

•معدّل الترميز 27500

•معدّل تصحيح الخطأ 2/3

•إشارة ارسال البث DVB-S2