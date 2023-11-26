نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة استون فيلا في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر انجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة استون فيلا، المقرر إقامتها اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

توقيت متابعة مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة توتنهام ضد أستون فيلا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، الثالثة عصرا بتوقيت الجزائر والمغرب.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - بن ديفيز - إيمرسون رويال.

خط الوسط: يفيس بيسوما - بيبي ماتر سار - إيريم داير - بيير إميل هوبيرج.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هيونج مين سون - جونسون.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإنجليزي

يحتل توتنهام المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد أستون فيلا بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبيرز ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي

تنقل أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتولى فضائية bein sports HD 1.