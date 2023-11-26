نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق قادش، مساء اليوم الأحد الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد ضد قادش اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر والثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حيث يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة؛ بينما يتواجد فريق قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، كما سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD.