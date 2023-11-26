نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد قادش اليوم في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد قادش مساء اليوم الأحد الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد ضد قادش اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر والثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حيث يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة؛ بينما يتواجد فريق قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، كما سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD.

تردد قناة بي إن سبورتس 3 على النايل سات

التردد:11013.

الاستقطاب:أفقي.

القمر الصناعي:نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

معدل الترميز: 27500الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس 3 على عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5