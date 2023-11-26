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أحمد جودة - القاهرة -

زف عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، بشرى سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشأن مهاجم القلعة البيضاء سامسون أكينولا.

عماد النحاس يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن سامسون أكينيولا

وأشار إلى أن تغيير الجهاز الفني قد يمنح سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك فرصة جديدة.

وأوضح عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغيير الجهاز الفني قد يمنح سامسون أكينيولا فرصة جديدة في الزمالك ودافع كبير".

وتابع: "سامسون ظهر في مباراة بيراميدز بشكل مميز ليس بالهدف فقط ولكن على المستوى البدني".

واختتم: "أوسوريو كان بعيد كل البعد عن سامسون ولم يكن هناك تواصل معه".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سوف يلتقي بنظيره أبو سليم الليبي، مساء اليوم الأحد، في أولى جولات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.