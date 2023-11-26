نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبوسليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي نادي الزمالك، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في مواجهة نظيره فريق أبو سليم الليبي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره أرتا سولار الجيبوتي، برباعية مقابل هدف في لقاء الإياب، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجيبوتي بثنائية نظيفة، ليحسم الأبيض الصعود بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالقلعة البيضاء، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق أبو سليم الليبي، الليبي، مساء اليوم الأحد الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الآتية:

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.