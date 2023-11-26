نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-11-2023 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأحد والموافق 26 من شهر نوفمبر الحالي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال مع نظيره فريق أوساسونا في مباريات اليوم بالدوري الإسباني، كما يلتقي فريق ريال سوسيداد مع نظيره فريق إشبيلية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فريق قادش في ختام مباريات اليوم عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وسوف يتم نقل مباريات اليوم الأحد في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة في الوطن العربي وشمال إفريقيا.