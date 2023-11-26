نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة 14.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر من عمر البطولة:-

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- أتليتكو مدريد 31 نقطة

4- برشلونة 31 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

13- أوساسونا 14 نقطة

14- إشبيلية 12 نقطة

15- فياريال 12 نقطة

16- قادش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط