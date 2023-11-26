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أحمد جودة - القاهرة -

انضم أحمد حسن مكي مدرب فريق سموحة السابق للجهاز الفني لفريق أحد السعودي بدوري يلو خلال الساعات القليلة الماضية.

أحمد حسن مكي ينضم للجهاز الفني لأحد السعودي

وسافر أحمد حسن مكي إلى السعودية أمس السبت للانضمام للجهاز الفني لفريق أحد والعمل مساعدا للمدرب الكرواتي دامير بوريتش.

وكان "مكي" اعتذر عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي بعد تلقيه عرض رسمي للعمل في الجهاز الفني لفريق الوحدة السعودي.

ومن المقرر أن يظهر أحمد حسن مكي في مران فريق أحد اليوم الأحد لبدء مهام عمله رسميًا.