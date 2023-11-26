نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ندمان".. شوبير يكشف آخر تطورات الأزمة الناشبة بين صبحي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات في أزمة محمد صبحي، وقرار الزمالك تجاه حارس المرمى، ويرد على إمكانية استمراره مع الفريق من عدمه.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "محمد صبحي لديه رغبة شديدة ليكتمل عقده مع الزمالك".

وأضاف: "النادي لم يرد على أي شيء بشأن استمرار الحارس، بينما هناك تمسك بعقوبة بيعه".

واكمل: "محمد صبحي من أقل العقود في الزمالك، ونادم على أزمة مغادرة المعسكر في مباراة زد".

واختتم: "يتمنى صبحي حل أزمته مع إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة".

وكانت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قررت عرض أحمد فتوح، ومحمد صبحي للبيع وإيقافهما لمدة شهر، مع خصم 25% من عقد أحمد فتوح، و20% من عقد محمد صبحي، بسبب مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري المصري.

