الرياضة

"ندمان".. شوبير يكشف آخر تطورات الأزمة الناشبة بين صبحي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات في أزمة محمد صبحي، وقرار الزمالك تجاه حارس المرمى، ويرد على إمكانية استمراره مع الفريق من عدمه.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "محمد صبحي لديه رغبة شديدة ليكتمل عقده مع الزمالك".

وأضاف: "النادي لم يرد على أي شيء بشأن استمرار الحارس، بينما هناك تمسك بعقوبة بيعه".

واكمل: "محمد صبحي من أقل العقود في الزمالك، ونادم على أزمة مغادرة المعسكر في مباراة زد".

واختتم: "يتمنى صبحي حل أزمته مع إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة".

وكانت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قررت عرض أحمد فتوح، ومحمد صبحي للبيع وإيقافهما لمدة شهر، مع خصم 25% من عقد أحمد فتوح، و20% من عقد محمد صبحي، بسبب مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري المصري.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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